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Моряки с российского танкера не будут являться на допросы в Украину

Новости » Политика    26.07.2019 - 11:06
Моряки с российского танкера не будут являться на допросы в Украину
Фото: Танкер Neyma (marinetraffic.com)

Заявление сделал капитан, который уже приехал в Москву

Моряки российского танкера Neyma, который был задержан в порту Измаил Одесской области, не планируют являться на допросы в Украину. Об этом заявил капитан судна Илья Дробязко, который прибыл в Москву, сообщают российские СМИ.

Капитан заявил, что команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

"Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов", - сказал он.

Напомним, 25 июля сотрудники СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Nika Spirit который блокировал украинские военные корабли Керченском проливе в 2018 году. Это судно во время нападения на украинские корабли имело другое название - Neyma, которая была впоследствии изменена на Nika Spirit.

Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила экипаж российского танкера Neyma, поскольку в ходе следственных действий оказалось, что он не нарушал нормы Морского права и законы Украины.

Отметим, 25 ноября 2018 года российские военные корабли атаковали украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу, которые пытались пройти через Керченский пролив. В результате были захвачены 24 моряка.

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