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Моряки з російського танкера не з'являтимуться на допити в Україну

Новини » Політика    26.07.2019 - 11:06
Моряки з російського танкера не з'являтимуться на допити в Україну
Фото: Танкер Neyma (marinetraffic.com)

Заяву зробив капітан, який вже приїхав до Москви

Моряки російського танкера Neyma, який було затримано в порту Ізмаїл Одеської області, не планують прибувати на допити в Україну. Про це заявив капітан судна Ілля Дробязко, який  приїхав до Москви, повідомляють російські ЗМІ.

Капітан заявив, що команда танкера працює за контрактом "на перегін для постановки судна на ремонт" і не має жодного стосунку до подій листопада 2018 року.

"Ми нічого не порушували - ані українських, ані російських законів", - сказав він.

Нагадаємо, 25 липня сьогодні співробітники СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Nika Spirit, який блокував українські військові кораблі Керченській протоці у 2018 році. Це судно під час нападу на українські кораблі мало іншу назву - Neyma, яка була згодом змінена на Nika Spirit.

Служба безпеки України (СБУ) відпустила екіпаж російського танкера Neyma, оскільки в ході слідчих дій з'ясувалося, що він не порушував норми Морського права і закони України.

Відзначимо, 25 листопада 2018 року російські військові кораблі атакували українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу, які намагалися пройти через Керченську протоку. У результаті були захоплені 24 моряки.

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