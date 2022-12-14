Моряки-прикордонники знищили російський дрон-камікадзе у Миколаївській області

У середу, 14 грудня, РФ атакувала морських прикордонників дроном-камікадзе, але їм вдалося знищити безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Південь".

Окрім того, зазначено, що в Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшилось до восьми одиниць. На бойове чергування вийшов надводних ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами типу "Калібр".

Оперативне командування також звітує, що наразі ситуація в зоні відповідальності стабільна і контрольована Силами оборони.

"Близько опівдня моряки-прикордонники у Миколаївській області знищили дрон-камікадзе "Ланцет", яким ворог намагався атакувати їх катер", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, російські війська атакували столицю України іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед".

Сили ППО збили 13 ворожих дронів, якими окупанти намагалися атакувати Київ, однак уламки пошкодили адмінбудівлі та чотири будинки.

Додамо, після сьогоднішньої атаки іранських дронів на Київ в США пообіцяли ще більше допомоги Україні. І вона вже "в дорозі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.