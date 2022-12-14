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Моряки-прикордонники знищили російський дрон-камікадзе у Миколаївській області

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Миколаївська область, Середа 14 грудня 2022 23:05
Моряки-прикордонники знищили російський дрон-камікадзе у Миколаївській області Фото: російський дрон-камікадзе "Ланцет" (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 14 грудня, РФ атакувала морських прикордонників дроном-камікадзе, але їм вдалося знищити безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Південь".

"Близько опівдня моряки-прикордонники у Миколаївській області знищили дрон-камікадзе "Ланцет", яким ворог намагався атакувати їх катер", - йдеться в повідомленні.

Оперативне командування також звітує, що наразі ситуація в зоні відповідальності стабільна і контрольована Силами оборони.

Окрім того, зазначено, що в Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшилось до восьми одиниць. На бойове чергування вийшов надводних ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами типу "Калібр".

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, російські війська атакували столицю України іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед".

Сили ППО збили 13 ворожих дронів, якими окупанти намагалися атакувати Київ, однак уламки пошкодили адмінбудівлі та чотири будинки.

Додамо, після сьогоднішньої атаки іранських дронів на Київ в США пообіцяли ще більше допомоги Україні. І вона вже "в дорозі".

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дрони Миколаївська область
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