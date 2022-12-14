Моряки-пограничники уничтожили российский дрон-камикадзе в Николаевской области
В среду, 14 декабря, РФ атаковала морских пограничников дроном-камикадзе, но им удалось уничтожить беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОК "Юг".
"Около полудня моряки-пограничники в Николаевской области уничтожили дрон-камикадзе "Ланцет", которым враг пытался атаковать их катер", - говорится в сообщении.
Оперативное командование также отчитывается, что ситуация в зоне ответственности стабильная и контролируемая Силами обороны.
Кроме того, отмечено, что в Черном море вражеская корабельная группировка увеличилась до восьми единиц. На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами типа "Калибр".
Напомним, сегодня, 14 декабря, российские войска атаковали столицу Украины иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед".
Силы ПВО сбили 13 вражеских дронов, которыми кафиры пытались атаковать Киев, однако обломки повредили админздания и четыре дома.
Добавим, после сегодняшней атаки иранских дронов на Киев в США пообещали еще больше помощи Украине. И она уже "в пути".
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