Моряки-пограничники уничтожили российский дрон-камикадзе в Николаевской области

В среду, 14 декабря, РФ атаковала морских пограничников дроном-камикадзе, но им удалось уничтожить беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОК "Юг".

Кроме того, отмечено, что в Черном море вражеская корабельная группировка увеличилась до восьми единиц. На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами типа "Калибр".

Оперативное командование также отчитывается, что ситуация в зоне ответственности стабильная и контролируемая Силами обороны.

"Около полудня моряки-пограничники в Николаевской области уничтожили дрон-камикадзе "Ланцет", которым враг пытался атаковать их катер", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 14 декабря, российские войска атаковали столицу Украины иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед".

Силы ПВО сбили 13 вражеских дронов, которыми кафиры пытались атаковать Киев, однако обломки повредили админздания и четыре дома.

Добавим, после сегодняшней атаки иранских дронов на Киев в США пообещали еще больше помощи Украине. И она уже "в пути".

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