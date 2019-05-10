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Морской трибунал может вынести решение без участия РФ

Новости » Политика    10.05.2019 - 12:07
Морской трибунал может вынести решение без участия РФ
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

В МИД подчеркнули, что отказ РФ участвовать в слушаниях разочаровывает

Отсутствие российской стороны на слушаниях Международного морского трибунала по делу украинских моряков не должно препятствовать правосудию. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во время Трибунала по морскому праву, передает корреспондент РБК-Украина.

Она заявила, что отказ российской стороны участвовать в слушаниях вызывает разочарование.

"Решение РФ не участвовать в слушании стало неожиданностью для Украины, поскольку Российская Федерация приняла участие в подготовительном телефонном звонке с президентом трибунала 23 апреля 2019 года. Решение России не участвовать в устных слушаниях вызывает разочарование", - отметила Зеркаль.

Она также отметила, что ранее Морской трибунал имел возможность назначать временные меры против России без ее участия в слушаниях.

"Решение России не участвовать в слушаниях не может препятствовать Украине в справедливости и правосудии. Как отметил трибунал по делу, он должен обеспечить, чтобы другая сторона не была поставлена ​​в невыгодное положение из-за неявки Российской Федерации", - добавила замглавы МИД.

Напомним, ранее Зеркаль заявила, что вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и возврат трех военно-морских судов является неотложным.

Как писало РБК-Украина ранее, сейчас в Трибунале продолжается заседание по делу украинских моряков. Российская делегация не прибыла на заседание.

Добавим, МИД ожидает решения Трибунала по украинским морякам через 2-3 недели.

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