МИД ожидает решения Трибунала по украинским морякам через несколько недель

Фото: спикер МИД Екатерина Зеленко (Виталий Носач/РБК-Украина)

10 мая в Гамбурге состоятся устные слушания

Министерство иностранных дел ожидает решения Международного морского трибунала по украинским морякам уже через две-три недели. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает корреспондент РБК-Украина.

Она напомнила, что 10 мая в Гамбурге состоятся устные слушания по иммунитетам трех военных кораблей и 24 членов их экипажей, которые были незаконно захвачены Российской Федерацией в Черном море.

"МИД представит свою позицию по поводу временных мер, которые были направлены в Международный трибунал по морскому праву 15 апреля. Согласно установленной практике, мы ожидаем соответствующее решение Международного трибунала уже через две-три недели", - сообщила Зеленко.

По ее словам, агентом Украины будет выступать заместитель главы МИД Елена Зеркаль и профессора по международному праву.

"Делегация обратится к международному трибуналу с требованием обязать РФ немедленно освободить наши военно-морские суда и экипажи. Хочу отметить, тот факт, что РФ отказалась участвовать в устных слушаниях, не повлияет на легитимность процесса", - добавила представитель министерства.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о делегации Украины для участия в слушаниях по делу против России Международного трибунала по украинским морякам. Так, делегацию возглавит заместитель главы Министерства иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Как писало РБК-Украина, РФ отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по украинским морякам, которые были взяты в плен российскими силовиками в Керченском проливе.

Подчеркнем, 17 апреля суд Российской Федерации продлил арест моряков до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовал от России освобождения украинских моряков.