ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД ожидает решения Трибунала по украинским морякам через несколько недель

Новости » Политика    08.05.2019 - 16:59
МИД ожидает решения Трибунала по украинским морякам через несколько недель
Фото: спикер МИД Екатерина Зеленко (Виталий Носач/РБК-Украина)

10 мая в Гамбурге состоятся устные слушания

Министерство иностранных дел ожидает решения Международного морского трибунала по украинским морякам уже через две-три недели. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает корреспондент РБК-Украина.

Она напомнила, что 10 мая в Гамбурге состоятся устные слушания по иммунитетам трех военных кораблей и 24 членов их экипажей, которые были незаконно захвачены Российской Федерацией в Черном море.

"МИД представит свою позицию по поводу временных мер, которые были направлены в Международный трибунал по морскому праву 15 апреля. Согласно установленной практике, мы ожидаем соответствующее решение Международного трибунала уже через две-три недели", - сообщила Зеленко.

По ее словам, агентом Украины будет выступать заместитель главы МИД Елена Зеркаль и профессора по международному праву.

"Делегация обратится к международному трибуналу с требованием обязать РФ немедленно освободить наши военно-морские суда и экипажи. Хочу отметить, тот факт, что РФ отказалась участвовать в устных слушаниях, не повлияет на легитимность процесса", - добавила представитель министерства.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о делегации Украины для участия в слушаниях по делу против России Международного трибунала по украинским морякам. Так, делегацию возглавит заместитель главы Министерства иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Как писало РБК-Украина, РФ отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по украинским морякам, которые были взяты в плен российскими силовиками в Керченском проливе.

Подчеркнем, 17 апреля суд Российской Федерации продлил арест моряков до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовал от России освобождения украинских моряков.

В РФ назначили новую экспертизу украинским морякам Порошенко определил, кто будет представлять Украину в Трибунале по делу моряков
Новости Украины МИД Украинытрибуналморяки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь