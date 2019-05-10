Морський трибунал може винести рішення без участі РФ

Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

У МЗС підкреслили, що відмова РФ брати участь у слуханнях розчаровує

Відсутність російської сторони на слуханнях Міжнародного морського трибуналу у справі українських моряків не має перешкоджати правосуддю. Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль під час Трибуналу з морського права, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона заявила, що відмова російської сторони брати участь у слуханнях викликає розчарування.

"Рішення РФ не брати участь у слуханні стало несподіванкою для України, оскільки Російська Федерація взяла участь у підготовчому телефонному дзвінку з президентом трибуналу 23 квітня 2019 року. Рішення Росії не брати участі у усних слуханнях викликає розчарування", - зазначила Зеркаль.

Вона також наголосила, що раніше Морський трибунал мав можливість призначати тимчасові заходи проти Росії без її участі у слуханнях.

"Рішення Росії не брати участь у слуханнях не може перешкоджати Україні у справедливості та правосудді. Як зазначив трибунал у справі, він має забезпечити, щоб інша сторона не була поставлена у невигідне становище через неявку Російської Федерації", - додала замглави МЗС.

Нагадаємо, раніше Зеркаль заявила, що питання звільнення захоплених РФ українських моряків і повернення трьох військово-морських судів є невідкладним.

Як писало РБК-Україна раніше, зараз у Трибуналі триває засідання у справі українських моряків. Російська делегація не прибула на засідання.

Додамо, МЗС очікує рішення Трибуналу по українським морякам через 2-3 тижні.