Морской трибунал назначил дату слушаний по пленным украинским морякам

Президент Международного трибунала по морскому праву Джин-Хен Пайк определил даты слушаний по делу о применении временных мер к РФ из-за нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замминистра МИД Украины в Facebook.

"Публичные слушания дела состоятся 10 и 11 мая 2019 года. Процедурный приказ будет опубликован на сайте Трибунала", - написала Зеркаль.

Напомним, 23 апреля, во Дворце Мира в Гааге запланирована встреча с российской стороной в формате "обмена мнениями", предусмотренного Конвенцией ООН по международному праву. Требования Украины к России остаются неизменными - устранить нарушение международного права и освободить украинских моряков и корабли, которые в ноябре прошлого года были захвачены в Керченском проливе.

Кроме того, 6-7 мая в Гамбурге состоятся слушания в Международном трибунале по морскому праву по требованию Украины освободить моряков и корабли.

Напомним, что 17 апреля суд Российской Федерации продлил арест моряков до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест России из-за продления содержания под стражей 24 украинских военнослужащих, захваченных в плен Россией.