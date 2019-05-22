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Морской трибунал назначил дату оглашения решения по делу украинских моряков


Приказ суда объявят 25 мая

Объявления приказа Международного трибунала по морскому праву по делу украинских моряков состоится 25 мая 2019 года в 13:00 в Гамбурге. Об этом сообщают пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Отмечается, что во время заседания президент Международного Трибунала зачитает приказ суда по делу о применении временных мер к Российской Федерации относительно нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей.

Во время оглашения решения украинскую делегацию возглавит Елена Зеркаль - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции и агент Украины в этом деле.

Напомним, ранее Зеркаль заявляла, что отсутствие российской стороны на слушаниях Международного морского трибунала по делу украинских моряков не должно препятствовать правосудию.

РБК-Украина писало, что в пятницу, 10 мая, Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Во время заседания заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила о захвате РФ украинских моряков в Керченском проливе и просила об освобождении моряков.

 

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