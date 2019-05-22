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Морський трибунал призначив дату оголошення рішення у справі українських моряків

Новини » Політика    22.05.2019 - 12:03
Морський трибунал призначив дату оголошення рішення у справі українських моряків
Ілюстративне фото (twitter.com dw.com)

Наказ суду оголосять 25 травня

Оголошення наказу Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків відбудеться 25 травня 2019 року о 13:00 у Гамбурзі. Про це повідомляють у прес-службі Міністерства закордонних справ (МЗС) України. 

Зазначається, що під час засідання президент Міжнародного Трибуналу зачитає наказ суду у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів.

Під час оголошення рішення українську делегацію очолить Олена Зеркаль - заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції та агент України у цій справі.

Нагадаємо, раніше Зеркаль заявляла, що відсутність російської сторони на слуханнях Міжнародного морського трибуналу у справі українських моряків не має перешкоджати правосуддю

РБК-Україна писало, що у п'ятницю, 10 травня, Міжнародний морський трибунал з морського права завершив слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо РФ для звільнення захоплених українських моряків і кораблів. Під час засідання заступник глави МЗС Олена Зеркаль заявила про захват РФ українських моряків у Керченській протоці та просила про звільнення моряків.

 

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