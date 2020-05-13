Морському порту Херсона Верховний суд розблокував концесію

Фото: Херслнський морський торговельний порт (uk.wikipedia.org)

Найближчим часом Мінінфтраструтктури планує провести переговори з переможцем

Верховний Суд України розблокував морському торговельному порту Херсона завершення концесійного конкурсу. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Він зазначив, що рішення про скасування ухвали Шостого апеляційного адміністративного суду, яка блокувала концесію, було ухвалене 12 травня.

"Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Плануємо в найближчі терміни провести переговори з переможцем, щоб укласти концесійні договори портів Херсон та Ольвія в один день", - зазначив Криклій.

Міністр додав, що відомство продовжує працювати над іншими проєктами концесій та державного приватного партнерства у всіх інфраструктурних галузях.

Додамо, з 12 вересня 2019 року тривав конкурс на концесію Херсонського порту, і вже 21 січня переможцем конкурсу стало товариство "Рисоіл-Херсон".

Проте Шостий апеляційний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів конкурсу на концесію Херсонського порту.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Антимонопольний комітет України видав дозвіл на концесію херсонського порту. За даними АМКУ, переможцем концесійного конкурсу стала компанія "Рисоіл-Херсон", створена ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс" і Risoil S.A. Компанії планують інвестувати у порт понад 215 млн гривень.

Раніше АМКУ схвалив передачу в концесію порту в Миколаєві. Катарська компанія "QTerminals" подавала документи в АМКУ на одержання в концесію активів порту "Ольвія" ще в кінці січня 2020 року.