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АМКУ разрешил концессию херсонского порта

Новости » Экономика     05.03.2020 - 15:55
АМКУ разрешил концессию херсонского порта
Фото: порт в Херсоне (facebook.com/PMHoncharuk)

Порт передали компании "Рисоил-Херсон"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдал разрешение на концессию херсонского порта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Сообщается, что победителем концессионного конкурса стала компания "Рисоил-Херсон", созданная ООО "Петр Ойл энд Кемикалс" и Risoil SA. Компании планируют инвестировать более 215 млн гривен.

"Учитывая, что концессия не влечет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.

В концессию будет переда единый имущественный комплекс, который принадлежит ГП "Херсонский морской торговый порт" и Администрации морских портов Украины. "Рисоил-Херсон" с учетом отношений контроля уже работает, в частности, на перевалке грузов в морских торговых портах "Черноморск" и "Южный".

Напомним, ранее АМКУ одобрил передачу в концессию порта в Николаеве. Катарская компания "QTerminals" подавала документы в АМКУ на получение в концессию активов порта "Ольвия" еще в конце января 2020 года.

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Новости Украины Антимонопольный комитет УкраиныХерсонпортконцессия
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