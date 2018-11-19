В морских силах подтвердили получение предложения от США о фрегатах Oliver Hazard Perry

Фото: Oliver Hazard Perry (wikipedia.org)

США могут передать украинским морякам два фрегата, которые были выведены из состава американских морских сил

Командующий Военно-морских Сил ВСУ адмирал Игорь Воронченко подтвердил информацию, что получили от ВМС ША предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

По словам Воронченка, эти корабли были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах. Украина рассматривает получение таких судов на перспективу.

"Они нам нужны, но такого типа корабли нужны на перспективу. И сейчас все эти предложения нами внимательно прорабатываются. Мы просчитываем непосредственно, как мы будем принимать, в каком состоянии, что для этого нужно, сколько они будут стоить", - сказал командующий.

Он добавил, что на сегодня ежегодная эксплуатация корабля такого типа стоит примерно 25 млн долларов. В эту сумму входит также ремонт фрегата и заработная плата экипажа.

"Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля - это 30% от всего его пути эксплуатации. 60-70% - это содержание, это модернизация и утилизация", - сказал Воронченко.

Напомним, ранее командующий ВМС ВСУ сообщал, что Украина может получить американские катера "Айленд" в начале сентября 2019 года. Сроки передачи обусловлены проведением регламентных работ, испытаниями с экипажами и перемещением "Айлендов" на судах к Черному морю. Также Воронченко опроверг дезинформацию российских СМИ о том, что эти катера "старые и ржавые".