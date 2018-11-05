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ВМС США звинуватили винищувач РФ в небезпечному маневруванні над Чорним морем

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 19:53
Фото: винищувач Су-27 (wikipedia.org)
Фото: винищувач Су-27 (wikipedia.org)

В американській армії пояснили, що інцидент тривав в цілому 25 хвилин

Російський багатоцільовий винищувач Су-27 здійснив небезпечні маневри в безпосередній близькості від американського літака-розвідника Lockheed EP-3 над Чорним морем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter ВМС США.

У ньому говориться, що американський літак слідував всім міжнародним правилам і не робив провокаційних маневрів.

"Літак EP-3 був перехоплений російським Су-27 над Чорним морем, що створило загрозу для пілотів і екіпажу", - наголошується в повідомленні ВМС США в твіттері.

На опублікованому ВМС США короткому відео видно, як до EP-3 швидко наближається винищувач. Він швидко обігнав американський літак, після чого почав зміщуватися в бік.

В американській армії пояснили, що інцидент тривав в цілому 25 хвилин. За цей час російський винищувач двічі зближувався з EP-3, причому в другому випадку Су-27 при маневруванні включив форсаж. В результаті цього американський екіпаж відчув турбулентність.

Зазначимо, раніше російський винищувач Міг-29М зазнав аварії під час тренувального польоту в Єгипті. Пізніше стало відомо, що причиною падіння винищувача стали неполадки в системі управління.

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