ВМС США звинуватили винищувач РФ в небезпечному маневруванні над Чорним морем
Фото: винищувач Су-27 (wikipedia.org)
В американській армії пояснили, що інцидент тривав в цілому 25 хвилин
Російський багатоцільовий винищувач Су-27 здійснив небезпечні маневри в безпосередній близькості від американського літака-розвідника Lockheed EP-3 над Чорним морем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter ВМС США.
У ньому говориться, що американський літак слідував всім міжнародним правилам і не робив провокаційних маневрів.
"Літак EP-3 був перехоплений російським Су-27 над Чорним морем, що створило загрозу для пілотів і екіпажу", - наголошується в повідомленні ВМС США в твіттері.
На опублікованому ВМС США короткому відео видно, як до EP-3 швидко наближається винищувач. Він швидко обігнав американський літак, після чого почав зміщуватися в бік.
В американській армії пояснили, що інцидент тривав в цілому 25 хвилин. За цей час російський винищувач двічі зближувався з EP-3, причому в другому випадку Су-27 при маневруванні включив форсаж. В результаті цього американський екіпаж відчув турбулентність.
Зазначимо, раніше російський винищувач Міг-29М зазнав аварії під час тренувального польоту в Єгипті. Пізніше стало відомо, що причиною падіння винищувача стали неполадки в системі управління.