ВМС США звинуватили винищувач РФ в небезпечному маневруванні над Чорним морем

Фото: винищувач Су-27 (wikipedia.org)

В американській армії пояснили, що інцидент тривав в цілому 25 хвилин

Російський багатоцільовий винищувач Су-27 здійснив небезпечні маневри в безпосередній близькості від американського літака-розвідника Lockheed EP-3 над Чорним морем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter ВМС США.

У ньому говориться, що американський літак слідував всім міжнародним правилам і не робив провокаційних маневрів.

"Літак EP-3 був перехоплений російським Су-27 над Чорним морем, що створило загрозу для пілотів і екіпажу", - наголошується в повідомленні ВМС США в твіттері.

#BREAKING: U. S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Ukrainian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Ukrainian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr — U. S. Navy (@USNavy) November 5, 2018