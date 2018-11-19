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У морських силах підтвердили отримання пропозиції від США щодо фрегатів Oliver Hazard Perry

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 14:37
У морських силах підтвердили отримання пропозиції від США щодо фрегатів Oliver Hazard Perry
Фото: Oliver Hazard Perry (wikipedia.org)

США можуть передати українським морякам два фрегати, які були виведені зі складу американських морських сил

Командувач Військово-морських Сил ЗСУ адмірал Ігор Воронченко підтвердив інформацію, що отримали від ВМС ША пропозицію про передачі двох фрегатів типу Oliver Hazard Perry. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "5 канал".

За словами Воронченка, ці кораблі були виведені зі складу ВМС США у 2013-2015 роках. Україна розглядає отримання таких суден на перспективу.

"Вони нам потрібні, але ж такого типу кораблі потрібні на перспективу. І зараз всі ці пропозиції нами уважно проробляються. Ми прораховуємо безпосередньо, як ми будемо приймати, в якому стані, що для цього потрібно, скільки вони будуть коштувати", - сказав командувач.

Він додав, що на сьогодні щорічна експлуатація корабля такого типу коштує приблизно 25 млн доларів. У цю суму входить також ремонт фрегата і заробітна плата екіпажу.

"Якщо брати світовий досвід, то сама вартість корабля - це 30% від усього його шляху експлуатації. 60-70% - це утримання, це модернізація та утилізація", - сказав Воронченко.

Нагадаємо, раніе командувач ВМС ЗСУ повідомляв, що Україна може отримати американські катери "Айленд" на початку вересня 2019 року. Строки передачі обумовлені проведенням регламентних робіт, випробуваннями з екіпажами та переміщенням "Айлендів" на суднах до Чорного моря. Також Воронченко спростував дезінформацію російських ЗМІ про те, що ці катери "старі та іржаві".

 

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