Морские пехотинцы готовятся к новым боям с российскими захватчиками

На юге Украины продолжается интенсивная подготовка подразделений морской пехоты, которые проходят процесс восстановления боеспособности и дальнейшего слаживания для выполнения задач по назначению.

В частности, морпехи тренируются осуществлять рейдовые и антидиверсионные действия в составе подразделений. При этом большинство личного состава, с которым проводили занятия, уже имеют за плечами значительный боевой опыт - воины принимали участие в боевых действиях, в частности, и на южном направлении во время широкомасштабного вторжения российских захватчиков, поэтому знают, как действовать в различных ситуациях боевого применения.

Как рассказал один из инструкторов, штаб-старшина Роман, на первом этапе морские пехотинцы отработали выдвижение в район назначения, захват блокпоста, порядок действий при попадании в засаду. На втором-выполнили задачу по ведению наступательных действий, окружению и уничтожению противника штатным вооружением.

И первый, и второй этапы подготовки прошли почти без замечаний - пехотинцы начали обходить условного противника с флангов, а затем при поддержке пулеметчиков и расчеты гранатометчиков успешно уничтожили определенные цели.