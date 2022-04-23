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Ситуация на Юге: враг хочет выйти на административные границы Херсонской области

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Украина, Суббота 23 апреля 2022 15:58
Ситуация на Юге: враг хочет выйти на административные границы Херсонской области Фото: враг хочет выйти на административные границы Херсонской области (gettylmages)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские оккупанты пытаются вести оборонительные действия на временно занятых рубежах Херсонской и Николаевской областей, а также осуществляют подготовку, вероятно, до выхода на административные границы Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессцентр Оперативного командования "Пивдень".

"Обстановка в зоне ответственности сил охраны и обороны юга Украины стабильно напряженная. На Херсонщине и Николаевщине противник продолжает оборонительные действия на занятом рубеже, подтягивает и переформатирует силы, вероятно готовясь к выходу к адмінмеж Херсонской области", - сообщает "Пивдень"

Уточняется, что населенные пункты, находящиеся под контролем оккупантов, захватчики покрывают артиллерийско-минометными обстрелами, оказывая огневой и психологическое давление на мирное население, запугивая и склоняя к восприятию оккупационной власти. Также продолжается пропаганда референдума и создание псевдореспублики.

"В то же время продолжаются ракетные и авиационные удары по Николаеву. В 5 утра зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, в результате взрыва повреждена троллейбусная линия электропередач, разрушено заведение общественного питания, поврежден продуктовый магазин и офис частного предпринимателя. Потерь среди гражданского населения нет", - уточняют в ОК.

Там отмечают, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения ночью поразили 13 целей противника. В районе Александровки уничтожен вражеский танк Т-72 и две БМП. Потери живой силы врага составляли 15 рашистів.

"В Черноморской операционной зоне и в Одесском регионе продолжается пребывания корабельной группы вражеского флота, что сохраняет угрозу ракетных ударов по всей территории Украины", - отмечают военные.

Они добавляют, что в рамках усиления мер протидиверсійної работы и с целью недопущения массовых скоплений людей и провокаций на Пасхальные праздники силы охраны и обороны – полиция, территориальная оборона, Национальная гвардия, Вооруженные силы – обеспечивать порядок и спокойствие.

Напомним, в Николаевской области за минувшие сутки, 22 апреля, через вражеские атаки ранения получили восемь человек. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

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