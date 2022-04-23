Морські піхотинці готуються до нових боїв із російськими загарбниками

Українські морські піхотинці тренуються перед новими боями із російськими загарбниками у південних регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗС України.
На півдні України триває інтенсивна підготовка підрозділів морської піхоти, які проходять процес відновлення боєздатності та подальшого злагодження для виконання завдань за призначенням.
Зокрема, морпіхи тренуються здійснювати рейдові та антидиверсійні дії у складі підрозділів. При цьому більшість особового складу, з яким проводили заняття, вже мають за плечима значний бойовий досвід - воїни брали участь у бойових діях, зокрема, і на південному напрямку під час широкомасштабного вторгнення російських загарбників, тому знають, як діяти в різних ситуаціях бойового застосування.
Як розповів один з інструкторів, штаб-старшина Роман, на першому етапі морські піхотинці відпрацювали висування в район призначення, захоплення блокпоста, порядок дій у разі потраплянні в засідку. На другому - виконали завдання з ведення наступальних дій, оточення та знищення противника штатним озброєнням.
І перший, і другий етапи підготовки пройшли майже без зауважень - піхотинці почали обходити умовного противника з флангів, а потім за підтримки кулеметників та розрахунків гранатометників успішно знищили визначені цілі.
Як повідомлялося раніше, російські окупанти намагаються вести оборонні дії на тимчасово зайнятих рубежах Херсонської та Миколаївської областей, а також здійснюють підготовку, імовірно, до виходу на адміністративні межі Херсонської області.
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