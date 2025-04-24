"Морські ліси" гинуть? Вчені фіксують наймасштабніше в історії знебарвлення коралів

Чому науковці б'ють на сполох

Глобальне знебарвлення коралів розпочалось орієнтовно у 2023 році й станом на зараз вже перетворилось на найбільш масштабне та інтенсивне за всю історію спостережень.

Згідно з інформацією Міжнародної ініціативи з питань коралових рифів (ICRI), нині шкідливе для коралових рифів знебарвлення сягнуло безпрецендентного рівня - охопило 84% їхньої загальної площі.

Попри те, що це вже четвертий випадок глобального знебарвлення коралових рифів (починаючи з 1998 року), нинішня подія є більш масштабною за попередні.

Так, "хвороба" вже зачепила рифи у Тихому, Індійському та Атлантичному океанах.

У чому причина знебарвлення коралових рифів

За словами вчених, корали втрачають свої барви та стають примарно-білими через тепловий стрес, адже світовий океан за останні два роки потеплішав до історичного максимуму.

"Ми спостерігаємо за чимось таким, що повністю змінює нашу планету та здатність океанів підтримувати життя й засоби до існування", - наголосив колишній керівник програми "Спостереження за кораловими рифами" Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) і виконавчий секретар ICRI Марк Ікін.

Зміна температури коралових рифів світу з 1 січня 2023 року до 20 квітня 2025 року (анімована карта: NOAA Coral Reef Watch (CRW)

Чим небезпечне стрімке знебарвлення коралів

Корали - не просто окраса підводного світу, але й життєво важлива складова його екосистеми. Крім того, коралові рифи впливають на:

захист берегових ліній від штормів;

туризм;

промисловість (рибальство та виробництво морепродуктів).

Дехто навіть називає корали "морськими тропічними лісами", адже у здоровому стані вони підтримують високий рівень біорізноманіття (в них можна знайти близько 25% морських видів).

Знебарвлення коралових рифів відбувається при зникненні водоростей, які забезпечують їхній характерний колір та джерело харчування й поживних речовин. Отже, зараз водорості стають дедалі вразливішими перед хворобами та можуть навіть гинути.

Чи можна врятувати коралові рифи

На думку дослідників, основною причиною теперішньої кризи стали антропогенні викиди парникових газів, які нещадно нагрівають планету.

Так, 2024 рік став найспекотнішим в історії планети, а середня температура морської поверхні поза полярними зонами досягла рекордних +20,87°C (що критично для коралів).

При цьому вчені зафіксували таке сильне знебарвлення коралів, що їм довелося додати нові рівні до шкали попередження про знебарвлення (щоб врахувати зростаючий ризик їхньої загибелі).

На щастя, коралові рифи здатні відновитися після отриманих "травм", проте для цього потрібні оптимальні умови й стабілізація температури океанів.

"Найкращий спосіб захистити коралові рифи - усунути першопричину зміни клімату. А це означає скорочення антропогенних викидів, які здебільшого є наслідком спалювання викопного палива. Все інше виглядає радше як пластир, а не рішення", - наголосив Марк Ікін.