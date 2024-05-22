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Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами "Град": ексклюзивні фото

Фото: морські дрони Sea Baby оснастили системами "Град" (джерела РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Морські дрони Служби безпеки України Sea Baby були оснащені РСЗВ "Град". Їх вже успішно застосували проти окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

На дрони Sea Baby українці збирали кошти через платформу UNITED24. Відтепер вони оснащені системами "Град" і вже активно працюють проти росіян.

Як підтверджують джерела РБК-Україна, позаминулої ночі СБУ спільно з ВМС відпрацювали Sea Baby з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

"Наш Sea Baby - це не просто дрон, а  багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню, і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно", - зазначив співрозмовник в СБУ. 

В СБУ також показали ексклюзивні кадри з випробувань Sea Baby раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.

 

 

Українські морські дрони

Під час повномасштабної війни Україна значно розширила виробництво вітчизняних дронів. Зокрема, в Україні були вироблені морські дрони та був створений спеціальний флот. Раніше глава СБУ Василь Малюк розповідав, що виробництво таких дронів знаходиться під землею.

Завдяки цьому озброєнню Україна атакує Росію у Чорному морі, знищує її кораблі.

В Україні були вироблені не лише морські дрони Sea Baby, але й Magura V5, які активно застосовують бійці Головного управління розвідки Міноборони.

Детальніше про Magura та Sea Baby і як вони знищують російський флот - у матеріалі РБК-Україна.

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