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Морские дроны СБУ Sea Baby оснастили системами "Град": эксклюзивные фото

Фото: морские дроны Sea Baby оснастили системами "Град" (источники РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby были оснащены РСЗО "Град". Их уже успешно применили против оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

На дроны Sea Baby украинцы собирали деньги через платформу UNITED24. Теперь они оснащены системами "Град" и уже активно работают против россиян.

Как подтверждают источники РБК-Украина, в позапрошлую ночь СБУ совместно с ВМС отработали Sea Baby с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

"Наш Sea Baby - это не просто дрон, а постоянно совершенствующаяся многофункциональная платформа. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня, и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Так что врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда, эффективно", - отметил собеседник в СБУ.

В СБУ также показали эксклюзивные кадры испытания Sea Baby ранее зимой и непосредственно производство дронов.

 

 

Украинские морские дроны

Во время полномасштабной войны Украина значительно расширила производство отечественных дронов. В частности, в Украине были произведены морские дроны и создан специальный флот. Ранее глава СБУ Василий Малюк рассказывал, что производство таких дронов находится под землей.

Благодаря этому вооружению Украина атакует Россию в Черном море, уничтожает ее корабли.

В Украине были произведены не только морские дроны Sea Baby, но и Magura V5, активно применяемые бойцами Главного управления разведки Минобороны.

Детальнее о Magura и Sea Baby и как они уничтожают российский флот - в материале РБК-Украина.

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