Морские дроны СБУ Sea Baby оснастили системами "Град": эксклюзивные фото

На дроны Sea Baby украинцы собирали деньги через платформу UNITED24. Теперь они оснащены системами "Град" и уже активно работают против россиян.

Как подтверждают источники РБК-Украина, в позапрошлую ночь СБУ совместно с ВМС отработали Sea Baby с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

"Наш Sea Baby - это не просто дрон, а постоянно совершенствующаяся многофункциональная платформа. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня, и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Так что врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда, эффективно", - отметил собеседник в СБУ.

В СБУ также показали эксклюзивные кадры испытания Sea Baby ранее зимой и непосредственно производство дронов.