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Морські дрони атакували порт Ялти, почалася пожежа (відео)

13:39 07.08.2026 Пт
1 хв
У місті лунали звуки пострілів
aimg Юлія Капітонова
Фото: Ялта під ударом морських дронів (соцмережі)

Вдень 7 серпня в окупованій Ялті було чутко звуки стрілянини. За словами очевидців, місцевий порт атакують морські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Telegram-каналу "Крымский ветер".

"У Ялті після стрілянини щось сильно горить у районі набережної, повідомляють підписники. Вибуху не було. Можливо, це наслідки роботи мобільних вогневих груп", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, вказано, що раніше окупаційна влада попереджала населення міста про небезпеку безекіпажних катерів (БЕК).

Після цього відбулася екстрена евакуація людей із пляжів і набережних.

"Увага! У Ялті триває операція з розмінування безекіпажного катера (БЕК). Просимо всіх жителів і гостей міста терміново залишити район Приморського парку", - йдеться в заяві окупаційного керівництва.

Згодом у соціальних мережах почали публікувати відео та фото масштабної пожежі в районі порту.

Нагадаємо, вночі 7 серпня військовий аеродром "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму охопили потужні пожежі після серії гучних вибухів.

Трохи пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження та розкрив список цілей, які вдалося успішно атакувати.

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КримЯлтаВійна Росії проти УкраїниАтака дронів