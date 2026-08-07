Морські дрони атакували порт Ялти, почалася пожежа (відео)

"У Ялті після стрілянини щось сильно горить у районі набережної, повідомляють підписники. Вибуху не було. Можливо, це наслідки роботи мобільних вогневих груп", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, вказано, що раніше окупаційна влада попереджала населення міста про небезпеку безекіпажних катерів (БЕК).

Після цього відбулася екстрена евакуація людей із пляжів і набережних.

"Увага! У Ялті триває операція з розмінування безекіпажного катера (БЕК). Просимо всіх жителів і гостей міста терміново залишити район Приморського парку", - йдеться в заяві окупаційного керівництва.

Згодом у соціальних мережах почали публікувати відео та фото масштабної пожежі в районі порту.