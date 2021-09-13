Морская вода в Одесской области безопасна для купания, кроме трех пляжей: список

Морская вода в Одесской области безопасна для купания, кроме трех пляжей. Специалисты сказали, какие именно.

Морская вода около 3 из 22 пляжей опасна для купания. Речь идет о воде в рекреационных зонах пгт Затока в районах "Центральный", "Солнечный" и "Лиманский".

"Для лабораторных исследований состояния морской воды в контрольных точках на 22 пляжах Одессы и области, имеющие официальный статус, было отобрано 27 проб морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 86 проб - на санитарно-микробиологические показатели. 3 пробы морской воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-микробиологическим показателям", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13 сентября температура морской воды в районе Одессы составляет +20.