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Морская вода в Одесской области безопасна для купания, кроме трех пляжей: список

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Одесская область, Понедельник 13 сентября 2021 15:48
Морская вода в Одесской области безопасна для купания, кроме трех пляжей: список Фото: на трех пляжах опасно купаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Морская вода в Одесской области безопасна для купания, кроме трех пляжей. Специалисты сказали, какие именно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Морская вода около 3 из 22 пляжей опасна для купания. Речь идет о воде в рекреационных зонах пгт Затока в районах "Центральный", "Солнечный" и "Лиманский".

"Для лабораторных исследований состояния морской воды в контрольных точках на 22 пляжах Одессы и области, имеющие официальный статус, было отобрано 27 проб морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 86 проб - на санитарно-микробиологические показатели. 3 пробы морской воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-микробиологическим показателям", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13 сентября температура морской воды в районе Одессы составляет +20.
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