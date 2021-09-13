Морська вода в Одеській області безпечна для купання, крім трьох пляжів: список

Морська вода в Одеській області безпечна для купання, крім трьох пляжів. Фахівці сказали, які саме.

Морська вода біля 3 із 22 пляжів небезпечна для купання. Мова йде про воду у рекреаційних зонах смт Затока в районах "Центральний", "Сонячний" та "Лиманський".

"Для лабораторних досліджень стану морської води у контрольних точках на 22 пляжах Одеси та області, що мають офіційний статус, було відібрано 27 проб морської води на санітарно-мікробіологічні показники та 86 проб - на санітарно-мікробіологічні показники. 3 проби морської води не відповідали гігієнічним нормативам за санітарно-мікробіологічними показниками", - йдеться у повідомленні.

Станом на 13 вересня температура морської води в районі Одеси становить +20.