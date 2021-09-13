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Морська вода в Одеській області безпечна для купання, крім трьох пляжів: список

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Одеська область, Понеділок 13 вересня 2021 15:48
Морська вода в Одеській області безпечна для купання, крім трьох пляжів: список Фото: на трьох пляжах небезпечно купатись (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Морська вода в Одеській області безпечна для купання, крім трьох пляжів. Фахівці сказали, які саме.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДУ "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України".

Морська вода біля 3 із 22 пляжів небезпечна для купання. Мова йде про воду у рекреаційних зонах смт Затока в районах "Центральний", "Сонячний" та "Лиманський".

"Для лабораторних досліджень стану морської води у контрольних точках на 22 пляжах Одеси та області, що мають офіційний статус, було відібрано 27 проб морської води на санітарно-мікробіологічні показники та 86 проб - на санітарно-мікробіологічні показники. 3 проби морської води не відповідали гігієнічним нормативам за санітарно-мікробіологічними показниками", - йдеться у повідомленні.

Станом на 13 вересня температура морської води в районі Одеси становить +20.
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