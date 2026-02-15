Морська блокада США: в Індійському океані затримали черговий танкер-порушник (відео)
Американські військові затримали танкер Veronica III в Індійському океані через порушення санкційного режиму, запровадженого Сполученими Штатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США в X.
Судно відстежували від Карибського басейну
За даними Пентагону, військові відстежували рух танкера від Карибського басейну до Індійського океану, після чого здійснили його зупинку. Перевірка, морська блокада та абордаж судна відбулися без інцидентів.
У Пентагоні також попередили інші судна про відповідальність за порушення санкцій.
"Міжнародні води не є притулком. На суші, в повітрі чи на морі ми знайдемо вас і покараємо", - написали у Пентагоні.
Ймовірні санкційні порушення
За даними ресурсу Головного управління розвідки Міноборони України War Sanctions, танкер Veronica III міг використовуватися для незаконного перевезення сотень тисяч тонн підсанкційної іранської та венесуельської нафти.
We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.— Department of War (@DeptofWar) February 15, 2026
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.
The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g
Раніше ми писали про те, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа обговорювали можливість захоплення танкерів, що перевозять іранську нафту. Вашингтон хотів чинити тиск на Тегеран заради ядерної угоди, однак відмовився від ідеї через загрозу заходів у відповідь.