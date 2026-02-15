Морская блокада США: в Индийском океане задержали очередной танкер-нарушитель (видео)
Американские военные задержали танкер Veronica III в Индийском океане из-за нарушения санкционного режима, введенного Соединенными Штатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США в X.
Судно отслеживали от Карибского бассейна
По данным Пентагона, военные отслеживали движение танкера от Карибского бассейна до Индийского океана, после чего осуществили его остановку. Проверка, морская блокада и абордаж судна прошли без инцидентов.
В Пентагоне также предупредили другие суда об ответственности за нарушение санкций.
"Международные воды не являются убежищем. На суше, в воздухе или на море мы найдем вас и накажем", - написали в Пентагоне.
Вероятные санкционные нарушения
По данным ресурса Главного управления разведки Минобороны Украины War Sanctions, танкер Veronica III мог использоваться для незаконной перевозки сотен тысяч тонн подсанкционной иранской и венесуэльской нефти.
Мы защищаем Родину вперед. Расстояние не защищает.- Военное министерство (@DeptofWar) 15 февраля 2026 г.
За ночь американские силы без инцидентов провели право посещения, морской перехват и высадку на борт судна Veronica III в зоне ответственности INDOPACOM.
Судно пыталось бросить вызов президенту Трампу... pic.twitter.com/Tran3cLR9g
Ранее мы писали о том, что представители администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность захвата танкеров, перевозящих иранскую нефть. Вашингтон хотел оказать давление на Тегеран ради ядерной сделки, однако отказался от идеи из-за угрозы ответных мер.