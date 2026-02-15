ua en ru
Вс, 15 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Морская блокада США: в Индийском океане задержали очередной танкер-нарушитель (видео)

США, Воскресенье 15 февраля 2026 15:06
UA EN RU
Морская блокада США: в Индийском океане задержали очередной танкер-нарушитель (видео) Иллюстративное фото: в Индийском океане задержали очередной танкер-нарушитель (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Американские военные задержали танкер Veronica III в Индийском океане из-за нарушения санкционного режима, введенного Соединенными Штатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США в X.

Судно отслеживали от Карибского бассейна

По данным Пентагона, военные отслеживали движение танкера от Карибского бассейна до Индийского океана, после чего осуществили его остановку. Проверка, морская блокада и абордаж судна прошли без инцидентов.

В Пентагоне также предупредили другие суда об ответственности за нарушение санкций.

"Международные воды не являются убежищем. На суше, в воздухе или на море мы найдем вас и накажем", - написали в Пентагоне.

Вероятные санкционные нарушения

По данным ресурса Главного управления разведки Минобороны Украины War Sanctions, танкер Veronica III мог использоваться для незаконной перевозки сотен тысяч тонн подсанкционной иранской и венесуэльской нефти.

Ранее мы писали о том, что представители администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность захвата танкеров, перевозящих иранскую нефть. Вашингтон хотел оказать давление на Тегеран ради ядерной сделки, однако отказался от идеи из-за угрозы ответных мер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Иран Соединенные Штаты Америки НАФТА
Новости
РФ пытается окружить Мирноград с севера: десантники показали "сафари" на оккупантов
РФ пытается окружить Мирноград с севера: десантники показали "сафари" на оккупантов
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы