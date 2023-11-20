Морпіхи ЗСУ знищили вантажівки окупантів на трасі Олешки - Нова Каховка, - Братчук

Рейд бійців 501-го окремого батальйону морської піхоти було проведено напередодні.

"Це надзвичайно важка робота, є втрати. Але ці вантажівки мали забезпечити противника і боєкомплектом, а тепер вони знищені повністю", - розповів Братчук.

За його словами, саме порушення логістичних шляхів загарбників є одним із завдань Сил оборони на лівому березі річки Дніпро у регіоні. Так, ведуться рейдові, розвідувально-диверсійні дії, внаслідок яких ворогові завдаються втрати в живій силі та техніці.

"Треба дуже обережно ставитись про інформування про лівий берег, проте про те, що можна говорити - ми говоримо. Ці події відбуваються і продовжуватимуться найближчим часом", - зазначив Братчук.

Також офіцер розповів, що населений пункт Кринки "фактично на сьогоднішній день не існує", тому що війська РФ намагаються знищити плацдарми, які утримують українські морпіхи.

"Важкі бої продовжуються. Противник максимально застосовує все, що має для вогневого ураження, у тому числі й авіаційне озброєння, але наші позиції утримуються", - наголосив він.

Братчук додав, що нині також відбувається контрбатарейна боротьба не лише правого берега з лівим, а вже "і плацдарми лівого берега можуть відповідати ворогу".

Операція ЗСУ на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, 17 листопада у Силах оборони України заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ВСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що захисники хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити ворожі обстріли цивільних об'єктів.

Раніше представник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що робота на лівому березі продовжується, але ускладнюється через погану погоду.