Морпехи ВСУ уничтожили грузовики оккупантов на трассе Олешки - Новая Каховка, - Братчук

Рейд бойцов 501-й отдельного батальона морской пехоты был проведен накануне.

"Это чрезвычайно тяжелая работа, есть потери. Но эти грузовики должны были обеспечить противника и боекомплектом, а теперь они уничтожены полностью", - рассказал Братчук.

По его словам, само нарушение логистических путей захватчиков является одной из задач Сил обороны на левом берегу реки Днепр в регионе. Так, ведутся рейдовые, разведывательно-диверсионные действия, в результате которых врагу наносятся потери в живой силе и технике.

"Надо очень осторожно относиться об информировании о левом берегу, однако о том, что можно говорить - мы говорим. Эти события происходят и будут продолжаться в ближайшее время", - отметил Братчук.

Также офицер рассказал, что населенного пункта Крынки "фактически на сегодняшний день не существует", потому что войска РФ пытаются уничтожить плацдармы, которые удерживают украинские морпехи.

"Тяжелые бои продолжаются. Противник максимально применяет все, что имеет для огневого поражения, в том числе и авиационное вооружение, но наши позиции удерживаются", - подчеркнул он.

Братчук добавил, что в настоящее время также происходит контрбатарейная борьба не только правого берега с левым, а уже "и плацдармы левого берега могут отвечать врагу".

Операция ВСУ на левом берегу Херсонской области

Напомним, 17 ноября в Силах обороны Украины заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе ВСУ объяснили, что защитники хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить вражеские обстрелы гражданских объектов.

Ранее представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается, но усложняется из-за плохой погоды.