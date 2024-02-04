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Морпіхи ЗСУ показали відео відпрацювання по позиціях росіян з реактивних систем

Неділя 04 лютого 2024 17:34
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Морпіхи ЗСУ показали відео відпрацювання по позиціях росіян з реактивних систем Ілюстративне фото: морпіхи ЗСУ показали відео відпрацювання по позиціях росіян з реактивних систем (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українській військові вдарили по позиціях росіян з реактивних систем. Відео відпрацювання по окупантах було опубліковано в соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКом ЗСУ.

Цього разу по російських позиціях вдарили бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

"Миколаївські морпіхи-реактивники майстерно забезпечують аншлаги російських солдатів на концерті Кобзона", - підписано відео.

Втрати РФ за добу

За добу ЗСУ ліквідували ще 810 російських загарбників, таким чином загальна кількість втрат ворожих військ в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення становила вже близько 388 750 осіб. Також бійці ЗСУ знищили 31 артсистему та 13 ББМ ворога.

Зокрема, за добу на Таврійському напрямку ЗСУ знищили два склади боєприпасів окупантів і два важливі об'єкти ворога. Крім того, вдалося "відмінусувати" 332 військових РФ та 170 дронів.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 66 бойових зіткнень. Ворог активно штурмує населені пункти на північ та південь від Авдіївки та на Мар'їнському напрямку в Донецькій області. Зокрема, як пишуть в звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку, утримують позиції на лівобережжі Херсонської області.

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