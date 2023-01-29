Морпіхи знищили ворожий танк, склад боєприпасів та групу росіян

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби, 28 січня, морські піхотинці знищили 1 танк, 1 БМП, сховище з боєприпасами та 7 окупантів", - сказано у повідомленні.

Окрім того, артилеристи також наносили вогневе ураження по росіянах. Остаточні втрати противника уточнюються.

Як повідомлялося раніше, у Луганській області прикордонники знищили російський склад з боєприпасами. Вибух був такої сили, що в повітря злетіла навіть машина з вантажем загарбників.

Окрім того, українські бійці показали на відео знищення російської техніки та особового складу.

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