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Морпіхи знищили ворожий танк, склад боєприпасів та групу росіян

Фото: морпіхи знищили ворожий танк, склад боєприпасів та групу росіян (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Морські піхотинці за минулу добу, 28 січня, знищили групу російських окупантів, а також ворожий танк та склад з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби, 28 січня, морські піхотинці знищили 1 танк, 1 БМП, сховище з боєприпасами та 7 окупантів", - сказано у повідомленні.

Окрім того, артилеристи також наносили вогневе ураження по росіянах. Остаточні втрати противника уточнюються.

Як повідомлялося раніше, у Луганській області прикордонники знищили російський склад з боєприпасами. Вибух був такої сили, що в повітря злетіла навіть машина з вантажем загарбників.

Окрім того, українські бійці показали на відео знищення російської техніки та особового складу.

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