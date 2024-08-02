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Морпіхи знищили штурмову групу десантників РФ під Вовчанськом (відео)

Харків, П'ятниця 02 серпня 2024 11:35
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Морпіхи знищили штурмову групу десантників РФ під Вовчанськом (відео) Фото: морпіхи знищили штурмову групу десантників РФ під Вовчанськом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські морпіхи знищили штурмову групу десантників РФ під Вовчанськом Харківської області. Окупантам не вдалося сховатися від дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"До дня "ведеве" публікуємо ліквідацію штурмової групи російських десантників 83одшбр під Вовчанськом", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли військові, розвідники та воїни чорного батальйону миколаївських морпіхів зустріли "спєцов" гранатами, після чого "окупанти пораненими відійшли до своїх нор, де їх гостинно чекали ударні дрони".

Втрати РФ в Україні

За даними на 2 серпня, українські військові атакували чотири пункти управління окупантів.

Крім того, ЗСУ вдарили по двох районах зосередження особового складу РФ. Також фіксувалися удари засобом ППО, радіолокаційної станції.

Додамо, що за добу Росія втратила на війні в Україні 1100 військових та 42 артилерійські системи.

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