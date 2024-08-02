Морпіхи знищили штурмову групу десантників РФ під Вовчанськом (відео)

Українські морпіхи знищили штурмову групу десантників РФ під Вовчанськом Харківської області. Окупантам не вдалося сховатися від дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ .

Як розповіли військові, розвідники та воїни чорного батальйону миколаївських морпіхів зустріли "спєцов" гранатами, після чого "окупанти пораненими відійшли до своїх нор, де їх гостинно чекали ударні дрони".

"До дня "ведеве" публікуємо ліквідацію штурмової групи російських десантників 83одшбр під Вовчанськом", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ в Україні

За даними на 2 серпня, українські військові атакували чотири пункти управління окупантів.

Крім того, ЗСУ вдарили по двох районах зосередження особового складу РФ. Також фіксувалися удари засобом ППО, радіолокаційної станції.

Додамо, що за добу Росія втратила на війні в Україні 1100 військових та 42 артилерійські системи.

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