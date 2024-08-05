Морпіхи знищили дронами бліндажі окупантів у Херсонській області (відео)

Бійці 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС за допомогою ударних дронів знищили бліндажі російських окупантів у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
"Літо, Херсонщина, ударні дрони та злагоджена робота бійців 140 ОРБ по бліндажах російського окупанта у складі їхньої лінії оборони. Ми робимо ставку на злагодженість та ефективне використання наших сильних сторін! Тиха пильність, швидкі дії!", - йдеться в дописі під відео.
За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 584 тисяч одиниць особового складу. Протягом минулої доби, 4 серпня, українські воїни ліквідували ще 1180 окупантів.
Також ЗСУ знищили 6 танків, 31 бойову броньовану машину, 69 артсистем, 24 дрони та іншу техніку ворога.
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