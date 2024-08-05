Морпехи уничтожили дронами блиндажи оккупантов в Херсонской области (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 584 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки, 4 августа, украинские воины ликвидировали еще 1180 оккупантов.

Также ВСУ уничтожили 6 танков, 31 боевую бронированную машину, 69 артсистем, 24 дрона и другую технику врага.

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