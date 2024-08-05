RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Морпехи уничтожили дронами блиндажи оккупантов в Херсонской области (видео)

Иллюстративное фото: морпехи уничтожили дронами блиндажи оккупантов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС с помощью ударных дронов уничтожили блиндажи российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

"Лето, Херсонская область, ударные дроны и слаженная работа бойцов 140 ОРБ по блиндажам российского оккупанта в составе их линии обороны. Мы делаем ставку на слаженность и эффективное использование наших сильных сторон! Тихая бдительность, быстрые действия!", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 584 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки, 4 августа, украинские воины ликвидировали еще 1180 оккупантов.

Также ВСУ уничтожили 6 танков, 31 боевую бронированную машину, 69 артсистем, 24 дрона и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВМС УкраиныВойна в УкраинеДрони