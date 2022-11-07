Морпіхи з РФ поскаржилися губернатору, що втратили сотні людей за 4 дні, - ЗМІ

Як зазначає видання, про скаргу повідомили "військор" пропагандистської ВДТРК Олександр Сладков, колишній радник голови Держдуми В'ячеслава Володіна Анастасія Кашеварова та інші російські джерела, які підтримують війну в Україні.

Повний текст листа опублікував телеграм-канал Grey Zone. "Медуза" не може автентичності тексту. Сладков і Кашеварова наведені у листі дані про втрати та прізвище командирів оприлюднити не стали.

Згідно з публікацією Grey Zone, у листі морпіхи кажуть, що за чотири дні втратили "близько 300 людей убитими, пораненими та зниклими безвісти" під час "незрозумілого наступу" на село Павлівка під Вугледаром на Донеччині.

На думку передбачуваних авторів листа, їх командири - "генерал Мурадов та його корефан земляк Ахмедов" - спланували наступ, щоб перший "заробив бонуси перед начальником Генштабу" Валерієм Герасимовим, а другий отримав звання Героя Росії. "Їм начхати на все, аби показати себе. Вони людей називають м'ясом", - йдеться у листі.

Морпіхи просять Кожем'яко звернутись до верховного головнокомандувача з проханням надіслати "незалежну", не пов'язану з міністерством оборони комісію, йдеться у листі.

Нагадаємо, у липні 200 морпіхів 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії відмовилися повертатися на війну в Україну.

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