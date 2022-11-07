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Морпехи из РФ пожаловались губернатору, что потеряли сотни человек за 4 дня, - СМИ

Фото: Морпехи из РФ пожаловались губернатору, что потеряли сотни человек (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами из-за того, что под селом Павловка в Донецкой области понесли большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

Как отмечает издание, о жалобе сообщили "военкор" пропагандистской ВГТРК Александр Сладков, бывшая советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова и другие российские источники, поддерживающие войну в Украине.

Полный текст письма опубликовал телеграм-канал Grey Zone. "Медуза" не может подлинность текста. Сладков и Кашеварова приведенные в письме данные о потерях и фамилии командиров обнародовать не стали.

Согласно публикации Grey Zone, в письме морпехи говорят, что за четыре дня потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести" в ходе "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

По мнению предполагаемых авторов письма, их командиры — "генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов" — спланировали наступление, чтобы первый "заработал бонусы перед начальником Генштаба" Валерием Герасимовым, а второй получил звание Героя России. "Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом", — говорится в письме.

Морпехи просят Кожемяко обратится к верховному главнокомандующему с просьбой прислать "независимую", не связанную с министерством обороны комиссию, говорится в письме.

Напомним, в июле 200 морпехов 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России отказались возвращаться на войну в Украину.

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