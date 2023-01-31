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Морпіхи з "Рапіри" знищили російський танк на полі бою: відео

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 14:09
Морпіхи з "Рапіри" знищили російський танк на полі бою: відео Фото: морпіхи влучними пострілами знищили ворожий танк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські морпіхи влучними пострілами з гармати МТ-12 "Рапіра" знищили російський танк. Окупанти кинули його на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 36-ої окремої бригади морської піхоти.

Морпіхи знищили ворожий танк у Донецькій області. Захисники зазначили, що у вправних руках "Рапіра" стає справжньою снайперською гвинтівкою, яка ефективно знищує бронетехніку окупантів.

"Днями на Донеччині влучним пострілом протитанкісти 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вразили російський танк, який окупанти, киваючи лаптями, залишили на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу наші захисники знищили ще 850 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 127 500 своїх військових.

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