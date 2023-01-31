ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Морпехи из "Рапиры" уничтожили российский танк на поле боя: видео

Новина українською →
Украина, Вторник 31 января 2023 14:09
Морпехи из "Рапиры" уничтожили российский танк на поле боя: видео Фото: морпехи точными выстрелами уничтожили вражеский танк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские морпехи точными выстрелами из пушки МТ-12 "Рапира" уничтожили российский танк. Оккупанты бросили его на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Морпехи уничтожили вражеский танк в Донецкой области. Защитники отметили, что в искусных руках "Рапира" становится настоящей снайперской винтовкой, эффективно уничтожающей бронетехнику оккупантов.

"На днях в Донецкой области точным выстрелом противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского поразили российский танк, который оккупанты, кивая лаптями, оставили на поле боя", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки наши защитники уничтожили еще 850 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 127 500 своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины Донецкая область
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира