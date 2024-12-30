Морпіхи показали невдалий "м'ясний" штурм росіян на Курахівському напрямку

Курахівський напрямок наразі є одним з найбільш "гарячих" на лінії фронту. Росіяни там не припиняють штурмів позицій ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил ЗСУ.

Як зазначили в у ВМС, ворог не припиняє спроб прорвати оборону українських захисників. Для цього росіяни кидають всі наявні засоби та особовий склад на "мʼясні" штурми.

Цього разу морпіхи 37 окремої бригади морської піхоти впевнено відбили штурм російської армії та знищили їх техніку.

Результат одного з таких невдалих для росіян штурмів - у відео.

Бої за Курахове

Раніше ми писали про те, що росіяни намагаються захопити місто Курахове та сусідні населені пункти. Там фіксується просування ворога. Зокрема, нещодавно у мережі повідомили про оточення українських військ районі населених пунктів Успенівка та Трудове біля Курахового. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію та заявили, що війська були відведені.