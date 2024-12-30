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Морпехи показали неудачный "мясной" штурм россиян на Кураховском направлении

Понедельник 30 декабря 2024 11:42
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Морпехи показали неудачный "мясной" штурм россиян на Кураховском направлении Иллюстративное фото: морпехи рассказали о неудачном штурме россиян на Кураховском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кураховское направление сейчас является одним из самых "горячих" на линии фронта. Россияне там не прекращают штурмов позиций ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил ВСУ.

Как отметили в ВМС, враг не прекращает попыток прорвать оборону украинских защитников. Для этого россияне бросают все имеющиеся средства и личный состав на "мясные" штурмы.

На этот раз морпехи 37 отдельной бригады морской пехоты уверенно отбили штурм российской армии и уничтожили их технику.

Результат одного из таких неудачных для россиян штурмов - в видео.

Бои за Курахово

Ранее мы писали о том, что россияне пытаются захватить город Курахово и соседние населенные пункты. Там фиксируется продвижение врага. В частности, недавно в сети сообщили об окружении украинских войск районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. Однако в ВСУ опровергли эту информацию и заявили, что войска были отведены.

Также мы писали, что применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово.

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