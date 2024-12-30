Морпехи показали неудачный "мясной" штурм россиян на Кураховском направлении
Кураховское направление сейчас является одним из самых "горячих" на линии фронта. Россияне там не прекращают штурмов позиций ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил ВСУ.
Как отметили в ВМС, враг не прекращает попыток прорвать оборону украинских защитников. Для этого россияне бросают все имеющиеся средства и личный состав на "мясные" штурмы.
На этот раз морпехи 37 отдельной бригады морской пехоты уверенно отбили штурм российской армии и уничтожили их технику.
Результат одного из таких неудачных для россиян штурмов - в видео.
Бои за Курахово
Ранее мы писали о том, что россияне пытаются захватить город Курахово и соседние населенные пункты. Там фиксируется продвижение врага. В частности, недавно в сети сообщили об окружении украинских войск районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. Однако в ВСУ опровергли эту информацию и заявили, что войска были отведены.
Также мы писали, что применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово.
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