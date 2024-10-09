Морпіхи показали, як знищують російські дрони (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ .

"Військовослужбовці ВМС ЗС України знищують ворожі дрони", - йдеться у повідомленні.

Обстріли РФ по Україні

Російські війська практично щоночі обстрілюють Україну. Часто ці удари комбіновані - з використанням ракет та дронів. Не рідкісні випадки, коли окупанти атакують лише безпілотниками.

Наприклад, з вечора 8 жовтня російські війська атакували Полтавську область трьома балістичними ракетами. Через удар було пошкоджено промислове підприємство у Полтавській області.

Вже вночі тривога оголошувалась через загрозу дронів. У Київській областіі працювала ППО. Крім того, росіяни атакували дронами і Одеський район. У цьому регіоні під удар РФ потрапив Чорноморськ. П'ять людей постраждали, були пошкоджені багатоповерхівка та медустанова.