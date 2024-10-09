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Морпіхи показали, як знищують російські дрони (відео)

Україна, Середа 09 жовтня 2024 11:38
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Морпіхи показали, як знищують російські дрони (відео) Фото: дрони РФ збивають бійці Військово-морських сил ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українські морпіхи вдало збивають російські безпілотники. З'явились кадри ефективної роботи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Військовослужбовці ВМС ЗС України знищують ворожі дрони", - йдеться у повідомленні.

Обстріли РФ по Україні

Російські війська практично щоночі обстрілюють Україну. Часто ці удари комбіновані - з використанням ракет та дронів. Не рідкісні випадки, коли окупанти атакують лише безпілотниками.

Наприклад, з вечора 8 жовтня російські війська атакували Полтавську область трьома балістичними ракетами. Через удар було пошкоджено промислове підприємство у Полтавській області.

Вже вночі тривога оголошувалась через загрозу дронів. У Київській областіі працювала ППО. Крім того, росіяни атакували дронами і Одеський район. У цьому регіоні під удар РФ потрапив Чорноморськ. П'ять людей постраждали, були пошкоджені багатоповерхівка та медустанова.

Ситуація на фронті

За 8 жовтня на фронті зафіксовано 172 бойові зіткнення. Найбільше окупанти атакували на Курахівському та Покровському напрямках.

Зокрема, російським військам вдалося увійти до частини Торецька Донецької області, у міській забудові тривають вуличні бої. Ситуація динамічна, окупанти намагаються просуватися, а українські воїни роблять усе, щоб не дати ворогові втілити задумане.

Крім того, російські окупанти перекидають штурмові групи у Роботине Запорізької області. Також на цьому напрямку ворог проводить розвідувально-пошукові дії.

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