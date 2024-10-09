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Морпехи показали, как уничтожают российские дроны (видео)

Украина, Среда 09 октября 2024 11:38
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Морпехи показали, как уничтожают российские дроны (видео) Фото: дроны РФ сбивают бойцы Военно-морских сил ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские морпехи удачно сбивают российские беспилотники. Появились кадры эффективной работы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Военнослужащие ВМС ВС Украины уничтожают вражеские дроны", - говорится в сообщении.

Обстрелы РФ по Украине

Российские войска практически каждую ночь обстреливают Украину. Часто эти удары комбинированные - с использованием ракет и дронов. Не редки случаи, когда оккупанты атакуют только беспилотниками.

Например с вечера 8 октября российские войска атаковали Полтавскую область тремя баллистическими ракетами. Из-за удара было повреждено промышленное предприятие в Полтавской области.

Уже ночью тревога объявлялась из-за угрозы дронов. В Киевской области работала ПВО. Кроме того, россияне атаковали дронами и Одесский район. В этом регионе под удар РФ попал Черноморск. Пять людей пострадали, были повреждены многоэтажка и медучреждение.

Ситуация на фронте

За 8 октября на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. Больше всего оккупанты атаковали на Кураховском и Покровском направлениях.

В частности, российским войскам удалось войти в часть Торецка Донецкой области, в городской застройке идут уличные бои. Ситуация динамична, оккупанты пытаются продвигаться, а украинские воины делают все, чтобы не дать врагу воплотить задуманное.

Кроме того, российские оккупанты перебрасывают штурмовые группы в Работино Запорожской области. Также на этом направлении враг проводит разведывательно-поисковые действия.

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