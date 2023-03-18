Морпехи показали, как уничтожают оккупантов в ближнем бою в Донецкой области (видео)
В Военно-морских силах показали, как морпехи в Донецкой области уничтожают российских оккупантов в ближнем бою, где расстояние иногда составляло 50-100 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.
"Одесские морские пехотинцы продолжают внушать ужас в оккупантов, мастерски и последовательно ликвидируя их. На видео зафиксирован контактный бой с противником на одном из самых горячих участков в Донецкой области", - говорится в сообщении.
В Военно-морских силах отметили, что расстояние до россиян иногда составляло 50-100 метров.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские защитники в Бахмуте на Донбассе обнаружили и уничтожили расчет гранатомета оккупантов. Видео работы бойцы показали в сети.
Также ранее мы писали, что только за одну ночь спецназовцы СБУ "Белые Волки" уничтожили десять единиц вражеских танков. Также подожгли один российский БТР.
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