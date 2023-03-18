Морпехи показали, как уничтожают оккупантов в ближнем бою в Донецкой области (видео)

Фото: морпехи показали, как уничтожают окупантов в ближнем бою в Донецкой области (Getty Images)

В Военно-морских силах показали, как морпехи в Донецкой области уничтожают российских оккупантов в ближнем бою, где расстояние иногда составляло 50-100 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

"Одесские морские пехотинцы продолжают внушать ужас в оккупантов, мастерски и последовательно ликвидируя их. На видео зафиксирован контактный бой с противником на одном из самых горячих участков в Донецкой области", - говорится в сообщении. В Военно-морских силах отметили, что расстояние до россиян иногда составляло 50-100 метров.