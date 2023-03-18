ua ru
Сб, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Морпехи показали, как уничтожают оккупантов в ближнем бою в Донецкой области (видео)

Новина українською →
Донецкая область, Суббота 18 марта 2023 19:20
Морпехи показали, как уничтожают оккупантов в ближнем бою в Донецкой области (видео) Фото: морпехи показали, как уничтожают окупантов в ближнем бою в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Военно-морских силах показали, как морпехи в Донецкой области уничтожают российских оккупантов в ближнем бою, где расстояние иногда составляло 50-100 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

"Одесские морские пехотинцы продолжают внушать ужас в оккупантов, мастерски и последовательно ликвидируя их. На видео зафиксирован контактный бой с противником на одном из самых горячих участков в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Военно-морских силах отметили, что расстояние до россиян иногда составляло 50-100 метров.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские защитники в Бахмуте на Донбассе обнаружили и уничтожили расчет гранатомета оккупантов. Видео работы бойцы показали в сети.

Также ранее мы писали, что только за одну ночь спецназовцы СБУ "Белые Волки" уничтожили десять единиц вражеских танков. Также подожгли один российский БТР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область ВМС Украины Война России против Украины
NEWS
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить