Морпіхи допомогли артилеристам знищити російський ЗРК "Оса" і показали відео

"Воїни 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти виявили зенітний ракетний комплекс "Оса" російських окупаційних військ, який потребував термінової дезінсекції", - йдеться в заяві.

Воїни уточнили, що власних засобів було недостатньо, щоб уразити ворожий комплекс.

"Тому координати були передані в інше угруповання, яке і поставило крапку в цьому питанні. Результати злагодженої роботи морпіхів-розвідників та артилеристів можна побачити на відео", - додали у ВМС.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка 16 січня становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 372 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 ББМ, 33 автомобілі противника, 30 артсистем та 24 танки.

За останню добу росіяни збільшили інтенсивність атак за допомогою бронетехніки на Таврійському напрямку. Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.