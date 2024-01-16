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За добу знищено САУ "Гіацинт-С", танки та ППО росіян: яка ситуація на Таврійському напрямку

Вівторок 16 січня 2024 15:51
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За добу знищено САУ "Гіацинт-С", танки та ППО росіян: яка ситуація на Таврійському напрямку Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

За останню добу росіяни збільшили інтенсивність атак за допомогою бронетехніки на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

За його словами, за останню добу ворог завдав 20 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 919 артобстрілів.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - написав Тарнавський.

Загальні втрати ворога минулої доби склали:

  • 386 осіб;
  • 8 танків;
  • 7 ББМ;
  • 14 артсистем;
  • 1 засіб ППО;
  • 27 БпЛА;
  • 5 автомобілів;
  • 4 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка 16 січня становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 372 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 ББМ, 33 автомобілі противника, 30 артсистем та 24 танки.

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