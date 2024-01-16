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Морпіхи допомогли артилеристам знищити російський ЗРК "Оса" і показали відео

Україна, Вівторок 16 січня 2024 17:10
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Морпіхи допомогли артилеристам знищити російський ЗРК "Оса" і показали відео Архівне фото: Морпіхи допомогли артилеристам знищити російський ЗРК "Оса" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни змогли виявити і знищити російський зенітний ракетний комплекс "Оса". Процес його ліквідації вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

"Воїни 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти виявили зенітний ракетний комплекс "Оса" російських окупаційних військ, який потребував термінової дезінсекції", - йдеться в заяві.

Воїни уточнили, що власних засобів було недостатньо, щоб уразити ворожий комплекс.

"Тому координати були передані в інше угруповання, яке і поставило крапку в цьому питанні. Результати злагодженої роботи морпіхів-розвідників та артилеристів можна побачити на відео", - додали у ВМС.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка 16 січня становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 372 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 ББМ, 33 автомобілі противника, 30 артсистем та 24 танки.

За останню добу росіяни збільшили інтенсивність атак за допомогою бронетехніки на Таврійському напрямку. Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

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