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Морпехи помогли артиллеристам уничтожить российский ЗРК "Оса" и показали видео

Украина, Вторник 16 января 2024 17:10
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Морпехи помогли артиллеристам уничтожить российский ЗРК "Оса" и показали видео Архивное фото: Морпехи помогли артиллеристам уничтожить российский ЗРК "Оса" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины смогли обнаружить и уничтожить российский зенитный ракетный комплекс "Оса". Процесс его ликвидации удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

"Воины 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты обнаружили зенитный ракетный комплекс "Оса" российских оккупационных войск, который нуждался в срочной дезинсекции", - говорится в заявлении.

Воины уточнили, что собственных средств было недостаточно, чтобы поразить вражеский комплекс.

"Поэтому координаты были переданы в другую группировку, которая и поставила точку в этом вопросе. Результаты слаженной работы морпехов-разведчиков и артиллеристов можно увидеть на видео", - добавили в ВМС.

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Потери России в войне в Украине к утру вторника 16 января составляют 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 372 090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 ББМ, 33 автомобиля противника, 30 артсистем и 24 танка.

За последние сутки россияне увеличили интенсивность атак с помощью бронетехники на Таврическом направлении. Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

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