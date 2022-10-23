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Морпіх знищив російський "Алігатор" з кулемета

Фото: морпіх знищив російський "Алігатор" з кулемета (ілюстрація/wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

Український морпіх знищив російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" із кулемета. Трапилось це днями на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 35-ї окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Днями на Херсонському напрямку матросу одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти вдалося знищити із кулемета російський бойовий вертоліт К-52 "Алігатор", - йдеться в повідомленні.

За словами військових, морпіх вчасно відреагував на появу ворожого гвинтокрилу та "кулеметним вогнем перетворив літальний апарат в летальний".

Як повідомлялося, у середу, 12 жовтня, ВСУ знадобилося всього 18 хвилин, щоб збити чотири російські гвинтокрили Ка-52.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ "приземлили" 20 ворожих безпілотників. Також було ліквідовано 400 російських окупантів.

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