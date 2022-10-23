Десятки БПЛА та сотні ліквідованих росіян: нові втрати Росії

Протягом минулої доби наші герої "приземлили" 20 ворожих безпілотників. Також було ліквідовано 400 російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, росіяни на території тимчасово окупованого Херсона готують інструменти пропаганди, щоб спробувати дискредитувати наших військових.

Тим часом наші військові вчора, 22 жовтня, за день збили два ворожих гелікоптери Ка-52.

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