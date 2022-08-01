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Морпехи ВСУ взяли в плен 11 оккупантов, среди них офицер и прапорщик

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Херсон, Понедельник 01 августа 2022 13:35
Морпехи ВСУ взяли в плен 11 оккупантов, среди них офицер и прапорщик Фото: морпехи ВСУ взяли в плен 11 оккупантов, среди них офицер и прапорщик (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонском направлении. В течение минувших суток украинские морпехи взяли в плен 11 оккупантов, включая офицера и прапорщика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.

"В результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск. Среди них 1 офицер, 1 прапорщик и 9 мобилизованных так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попавшие в плен оккупанты переданы в соответствующие компетентные органы.

"Попавшим в плен оккупантам повезло, ведь Украина придерживается норм международного права", - подчеркнули в ВМС.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки подразделения артиллерии Военно-морских сил ВСУ уничтожили вражескую БМП и более 20 человек (ликвидированными и ранеными).

Напомним, по состоянию на 1 августа Вооруженные силы Украины уничтожили уже около 41 тысячи оккупантов. За сутки были ликвидированы еще 200 российских военных.

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